Atelier enfant 4-5 ans : Drôle de dame 12 boulevard de Fleurus Limoges, 1 août 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Dans la cathédrale, découvrez l’étonnante statue en émail Notre dame de pleine lumière réalisée par Léa Sham’s et Alain Duban et réalisez lors d’un atelier son double en miniature en la décorant de motifs colorés..

2023-08-01 à ; fin : 2023-08-01 11:30:00. EUR.

12 boulevard de Fleurus

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



In the cathedral, discover the astonishing enamel statue of Notre dame de pleine lumière, created by Léa Sham’s and Alain Duban, and take part in a workshop to create its miniature double by decorating it with colorful motifs.

En la catedral, descubra la asombrosa estatua esmaltada de Notre dame de pleine lumière, creada por Léa Sham’s y Alain Duban, y participe en un taller para crear un doble en miniatura decorándolo con motivos coloristas.

Entdecken Sie in der Kathedrale die erstaunliche Emaillestatue Notre Dame de pleine lumière von Léa Sham’s und Alain Duban und stellen Sie in einem Workshop ihr Miniaturduplikat her, indem Sie sie mit bunten Motiven verzieren.

Mise à jour le 2023-06-14 par OT Limoges Métropole