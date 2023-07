Atelier enfant 8 – 12 ans : ArchéoMinots 12 boulevard de Fleurus Limoges, 27 juillet 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

A quelques pas des vestiges de la villa gallo-romaine de Brachaud, entre dans la peau d’un archéologue. Te voici, outils en main, à la recherche de vestiges. Des surprises t’attendent si tu fais preuve de patience et d’observation..

2023-07-27 fin : 2023-07-27 12:00:00. EUR.

12 boulevard de Fleurus

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Just a stone’s throw from the remains of the Gallo-Roman villa at Brachaud, step into the shoes of an archaeologist. Here you are, tools in hand, searching for remains. Surprises await you if you’re patient and observant.

A dos pasos de los restos de la villa galo-romana de Brachaud, póngase en la piel de un arqueólogo. Aquí está usted, herramientas en mano, buscando restos. Le esperan sorpresas si es paciente y observador.

Nur wenige Schritte von den Überresten der gallo-römischen Villa von Brachaud entfernt schlüpfst du in die Rolle eines Archäologen. Hier bist du, mit dem Werkzeug in der Hand, auf der Suche nach Überresten. Überraschungen warten auf dich, wenn du Geduld hast und gut beobachtest.

