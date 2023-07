Visite guidée Rue Jean-Jaurès : Art déco & Co 12 boulevard de Fleurus Limoges, 24 juillet 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Savourez l’architecture du début du 20ème siècle : lignes pures, béton et élégants décors géométriques. Présentation de réalisations de style art déco dans le centre de Limoges..

2023-07-24 fin : 2023-07-24 15:30:00. EUR.

12 boulevard de Fleurus

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Enjoy the architecture of the early 20th century: clean lines, concrete and elegant geometric decor. See art deco buildings in the center of Limoges.

Disfrute de la arquitectura de principios del siglo XX: líneas puras, hormigón y elegante decoración geométrica. Contemple edificios art déco en el centro de Limoges.

Genießen Sie die Architektur des frühen 20. Jahrhunderts: klare Linien, Beton und elegante geometrische Dekore. Präsentation von Bauwerken im Art-Déco-Stil im Zentrum von Limoges.

