Balade contée : L’affaire est dans le sac 12 boulevard de Fleurus Limoges, 22 juillet 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

De la Vienne à la cathédrale, laissez-vous conter l’histoire de ce bien étrange vol à la manufacture de porcelaine. Elle vous révèlera la grande et les petites histoires du quartier de la Cité..

2023-07-22 fin : 2023-07-22 22:00:00. EUR.

12 boulevard de Fleurus

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



From the Vienne river to the cathedral, let us tell you the story of this strange theft from the porcelain factory. It will reveal the great and small stories of the Cité district.

De la Vienne a la catedral, déjenos contarle la historia de este extraño robo en la fábrica de porcelana. Le desvelará las grandes y pequeñas historias del barrio de la Cité.

Lassen Sie sich von der Vienne bis zur Kathedrale die Geschichte dieses seltsamen Diebstahls aus der Porzellanmanufaktur erzählen. Sie wird Ihnen die großen und kleinen Geschichten des Stadtviertels Cité erzählen.

Mise à jour le 2023-07-04 par OT Limoges Métropole