Visite du quartier de la Boucherie 12 boulevard de Fleurus Limoges, 17 juillet 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Venez découvrir ce quartier et ses nombreuses maisons à pans de bois, marqué depuis le Moyen Âge par la vie sociale et professionnelle des bouchers de Limoges..

2023-07-17 fin : 2023-07-17 15:30:00. EUR.

12 boulevard de Fleurus

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Come and discover this district and its many half-timbered houses, marked since the Middle Ages by the social and professional life of Limoges’ butchers.

Venga a descubrir este barrio y sus numerosas casas con entramado de madera, marcado desde la Edad Media por la vida social y profesional de los carniceros de Limoges.

Entdecken Sie dieses Viertel mit seinen zahlreichen Fachwerkhäusern, das seit dem Mittelalter vom sozialen und beruflichen Leben der Metzger von Limoges geprägt ist.

