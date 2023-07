Balade contée : A en perdre la boule ! 12 boulevard de Fleurus Limoges, 15 juillet 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Une boule, une motte, des petits ventres : trois ingrédients pour une découverte insolite de Limoges, mêlant Histoire et histoires !.

2023-07-15 fin : 2023-07-15 22:00:00. EUR.

12 boulevard de Fleurus

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



A ball, a motte, little bellies: three ingredients for an unusual discovery of Limoges, combining history and stories!

Una bola, un trozo de tierra y unas barriguitas: ¡tres ingredientes para un descubrimiento insólito de Limoges, que combina historia e historias!

Eine Kugel, eine Motte, kleine Bäuche: drei Zutaten für eine ungewöhnliche Entdeckung von Limoges, die Geschichte und Geschichten vermischt!

Mise à jour le 2023-07-08 par OT Limoges Métropole