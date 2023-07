Apéritive : Place de la République 12 boulevard de Fleurus Limoges, 13 juillet 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

D’importants vestiges ont été mis au jour sur cette place affichant un urbanisme géométrique des années 1960. Venez retracer l’histoire d’une nécropole, d’une abbaye bénédictine et d’un théâtre.

Avec la complicité de Monsieur le Baron.

2023-07-13 fin : 2023-07-13 19:30:00. EUR.

12 boulevard de Fleurus

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Important remains have been unearthed in this square, which features geometric urban planning from the 1960s. Come and retrace the history of a necropolis, a Benedictine abbey and a theater.

With the complicity of Monsieur le Baron

En esta plaza, que presenta un urbanismo geométrico de los años sesenta, se han desenterrado importantes vestigios. Venga a recorrer la historia de una necrópolis, una abadía benedictina y un teatro.

Con la complicidad de Monsieur le Baron

Auf diesem Platz, der eine geometrische Stadtplanung aus den 1960er Jahren zeigt, wurden bedeutende Überreste freigelegt. Erfahren Sie mehr über die Geschichte einer Nekropole, einer Benediktinerabtei und eines Theaters.

Mit freundlicher Unterstützung von Monsieur le Baron

Mise à jour le 2023-06-14 par OT Limoges Métropole