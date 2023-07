Atelier enfant 8 – 12 ans : Maître charpentier 12 boulevard de Fleurus Limoges, 13 juillet 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Après une petite balade le nez en l’air dans le quartier de la cathédrale, exerce toi à l’aide d’une maquette à la construction à pans de bois..

2023-07-13 fin : 2023-07-13 12:00:00. EUR.

12 boulevard de Fleurus

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



After a stroll through the cathedral district, try your hand at half-timbered construction with the help of a model.

Después de un breve paseo por la catedral, pruebe a construir estructuras de madera utilizando un modelo.

Nach einem kleinen Spaziergang durch das Viertel um die Kathedrale kannst du dich an einem Modell im Fachwerkbau üben.

Mise à jour le 2023-07-04 par OT Limoges Métropole