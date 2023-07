Canoë, Limoges au fil de l’eau 12 boulevard de Fleurus Limoges, 13 juillet 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Vous appréciez l’insolite et le sport ? Descendez la Vienne en canoë en compagnie d’un guide-conférencier ! La ville dévoilera de nouveaux visages..

2023-07-13 fin : 2023-07-13 22:30:00. EUR.

12 boulevard de Fleurus

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Do you like the unusual and sporty? Take a canoe trip down the Vienne with a guide! You’ll discover a whole new side to the town.

¿Le gusta lo insólito y deportivo? Navegue en canoa por el Vienne en compañía de un guía La ciudad le descubrirá una faceta totalmente nueva.

Sie mögen es ungewöhnlich und sportlich? Fahren Sie in Begleitung eines Fremdenführers mit dem Kanu die Vienne hinunter! Die Stadt wird neue Gesichter zeigen.

