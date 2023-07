Balade contée : Dans le quartier des ponts 12 boulevard de Fleurus Limoges, 12 juillet 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Jean-François Vignaud vous accompagne en musique le temps d’une balade en occitan/français sur les bords de Vienne..

2023-07-12 fin : 2023-07-12 23:00:00. EUR.

12 boulevard de Fleurus

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Jean-François Vignaud takes you on a musical stroll in Occitan/French along the banks of the Vienne river.

Jean-François Vignaud le llevará a dar un paseo musical en occitano/francés por las orillas del Vienne.

Jean-François Vignaud begleitet Sie musikalisch bei einem Spaziergang auf Okzitanisch/Französisch am Ufer der Vienne.

Mise à jour le 2023-06-14 par OT Limoges Métropole