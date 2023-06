Balade contée : Landouge, un air de campagne 12 boulevard de Fleurus Limoges, 11 juillet 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Jean-François Vignaud, accompagné d’un guide Limoges Ville d’art et d’histoire, vous accompagnent le temps d’une balade en occitan/français sur les terres de Landouge. Partez à la découverte d’un Limoges rural méconnu en traversant les villages du Coudert, du Mas Loge et de Chez Fournier..

2023-07-11 à ; fin : 2023-07-11 20:00:00. EUR.

12 boulevard de Fleurus

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Jean-François Vignaud, accompanied by a Limoges Ville d?art et d?histoire guide, accompanies you on a walk in Occitan/French through the Landouge countryside. Discover little-known rural Limoges as you pass through the villages of Le Coudert, Mas Loge and Chez Fournier.

Jean-François Vignaud, acompañado por un guía de Limoges Ville d’art et d’histoire, le llevará a dar un paseo en occitano/francés por la campiña de Landouge. Descubra un Limoges rural poco conocido pasando por los pueblos de Coudert, Mas Loge y Chez Fournier.

Jean-François Vignaud und ein Fremdenführer von Limoges Ville d’art et d’histoire begleiten Sie auf einem Spaziergang in Okzitanisch/Französisch durch die Ländereien von Landouge. Entdecken Sie das unbekannte ländliche Limoges und durchqueren Sie die Dörfer Le Coudert, Mas Loge und Chez Fournier.

Mise à jour le 2023-06-14 par OT Limoges Métropole