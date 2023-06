Apéritive : Place Denis Dussoubs 12 boulevard de Fleurus Limoges, 30 juin 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Créée en 1712, elle prend d’abord le nom de place Dauphine. Maintes fois remaniée, sa forme définitive lui est donnée en 1775. Redécouvrez-là ! Avec la complicité d’Orge et houblon..

2023-06-30 à ; fin : 2023-06-30 19:30:00. EUR.

12 boulevard de Fleurus

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Created in 1712, it was originally named Place Dauphine. Reworked many times, its final form was given in 1775. Rediscover it! With the complicity of Orge et houblon.

Creada en 1712, recibió inicialmente el nombre de Place Dauphine. Se le dio su forma definitiva en 1775. ¡Redescúbrala! Con la ayuda de Orge et houblon.

Die 1712 angelegte Straße wurde zunächst Place Dauphine genannt. Er wurde mehrmals umgebaut und erhielt seine endgültige Form im Jahr 1775. Entdecken Sie ihn neu! Mit freundlicher Unterstützung von Orge et Houblon (Gerste und Hopfen).

Mise à jour le 2023-06-19 par OT Limoges Métropole