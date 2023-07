Apéritive : Place des bancs 12 boulevard de Fleurus Limoges, 16 juin 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Laissez-vous conter l’histoire de la place de Bancs, cœur marchand de la ville d’hier et aujourd’hui.

Avec la complicité de La locale..

2023-06-16 fin : 2023-06-16 19:30:00. EUR.

12 boulevard de Fleurus

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Let us tell you the story of the Place de Bancs, the heart of the town’s trading center, past and present.

With the help of La locale.

Permítanos contarle la historia de la Place de Bancs, corazón comercial de la ciudad de ayer y de hoy.

Con la ayuda de La locale.

Lassen Sie sich die Geschichte des Place de Bancs, des Handelszentrums der Stadt von gestern und heute, erzählen.

Mit freundlicher Unterstützung von La locale.

Mise à jour le 2023-06-14 par OT Limoges Métropole