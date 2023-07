Atelier enfant 4-5 ans : Archidrôle 12 boulevard de Fleurus Limoges, 13 avril 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Et si Madame la Gargouille t’invitait dans son quartier ? Ce serait drôle de passer un petit moment avec elle, pour découvrir l’étrange endroit où elle vit et les choses toutes bizarres qu’elle engloutit dans sa gueule….

2023-04-13 fin : 2023-04-13 11:30:00. EUR.

12 boulevard de Fleurus

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



What if Madame la Gargouille invited you into her neighborhood? It would be fun to spend a little time with her, to discover the strange place where she lives and the strange things she gobbles up in her mouth…

¿Y si Madame la Gargouille te invitara a su barrio? Sería divertido pasar un rato con ella, descubrir el extraño lugar donde vive y las extrañas cosas que se mete en la boca…

Was wäre, wenn Madame Gargoyle dich in ihr Viertel einladen würde? Es wäre lustig, eine Weile mit ihr zu verbringen, um den seltsamen Ort, an dem sie lebt, und die seltsamen Dinge, die sie in ihrem Maul verschlingt, zu entdecken…

