LA BRADERIE VÉLOS 2023 12 Boulevard Bonrepos Toulouse, 25 novembre 2023, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

Vous cherchez un vélo d’occasion de qualité ? C’est le rendez-vous rêvé !

La Maison du Vélo organise sa grande braderie annuelle en proposant à la vente une centaine de vélos d’occasion !.

2023-11-25 fin : 2023-11-25 18:00:00. .

12 Boulevard Bonrepos LA MAISON DU VÉLO

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie



Looking for a quality used bike? This is the place to be!

The Maison du Vélo is organizing its annual bike sale, with over a hundred second-hand bikes on sale!

¿Buscas una moto usada de calidad? Este es el lugar adecuado

La Maison du Vélo celebra su venta anual de bicicletas, con un centenar de bicis de segunda mano a la venta

Sie suchen ein hochwertiges gebrauchtes Fahrrad? Das ist der perfekte Termin!

Das Maison du Vélo veranstaltet seinen jährlichen großen Ausverkauf, bei dem rund 100 gebrauchte Fahrräder zum Verkauf angeboten werden!

Mise à jour le 2023-11-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE