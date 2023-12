Hockey Spartiates de Marseille vs Boxers de Bordeaux 12 Boulevard Bonnefoy Marseille 10e Arrondissement, 1 décembre 2023, Marseille 10e Arrondissement.

Les Spartiates reçoivent Bordeaux pour la 1ère fois en Ligue Magnus..

2023-12-01 20:00:00 fin : 2023-12-01 22:00:00. EUR.

12 Boulevard Bonnefoy Avenue de la Capelette

Marseille 10e Arrondissement 13010 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Spartans host Bordeaux for the 1st time in the Magnus League.

Los espartanos reciben al Burdeos por primera vez en la Magnus League.

Die Spartiaten empfangen Bordeaux zum ersten Mal in der Ligue Magnus.

Mise à jour le 2023-11-28 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille