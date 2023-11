Match de hockey Marseille vs Rouen 12 Boulevard Bonnefoy Marseille 10e Arrondissement, 26 novembre 2023, Marseille 10e Arrondissement.

Marseille 10e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Comme déjà plus de 3800 spectateurs en moyenne par match, venez soutenir les Spartiates face aux champions de France en titre et les pousser à la victoire!.

2023-11-26 18:30:00 fin : 2023-11-26 20:30:00. EUR.

12 Boulevard Bonnefoy Avenue de la Capelette

Marseille 10e Arrondissement 13010 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



With an average attendance of over 3,800 per match, come and support the Spartans against the reigning French champions and help them to victory!

Con una asistencia media de más de 3.800 espectadores por partido, ¡ven a apoyar a los Spartans contra los vigentes campeones de Francia y ayúdales a conseguir la victoria!

Wie bereits über 3800 Zuschauer im Durchschnitt pro Spiel, unterstützen Sie die Spartiaten gegen die amtierenden französischen Meister und treiben Sie sie zum Sieg!

Mise à jour le 2023-11-14 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille