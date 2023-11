Match de hockey Marseille vs Nice 12 Boulevard Bonnefoy Marseille 10e Arrondissement, 21 novembre 2023, Marseille 10e Arrondissement.

Marseille 10e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Les Spartiates de Marseille affrontent les Aigles de Nice dans la plus grande patinoire de France avec une moyenne de 3800 spectateurs par match..

2023-11-21 20:00:00 fin : 2023-11-21 22:00:00. EUR.

Marseille 10e Arrondissement 13010 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Marseille Spartans take on the Nice Eagles in France’s largest ice rink, with an average of 3,800 spectators per game.

Los Espartanos de Marsella se enfrentan a las Águilas de Niza en la pista de hielo más grande de Francia, con una media de 3.800 espectadores por partido.

Die Marseille Spartiates treffen auf die Nice Aigles in der größten Eishalle Frankreichs mit durchschnittlich 3800 Zuschauern pro Spiel.

Mise à jour le 2023-11-06 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille