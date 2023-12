Grande vente de Noël | Croix-Rouge 12 Boulevard Beausoleil Bergerac, 3 décembre 2023, Bergerac.

Bergerac,Dordogne

Grande vente de Noël à la Croix-Rouge de Bergerac !

Jeux, jouets, livres, équipement de la maison ou encore des habits ou du linge..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 12:30:00. .

12 Boulevard Beausoleil Croix-Rouge

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Big Christmas sale at the Bergerac Red Cross!

Games, toys, books, household equipment, clothes and linen.

¡Gran venta de Navidad en la Cruz Roja de Bergerac!

Juegos, juguetes, libros, menaje, ropa y lencería.

Großer Weihnachtsverkauf beim Roten Kreuz in Bergerac!

Spiele, Spielzeug, Bücher, Hausrat oder auch Kleidung oder Wäsche.

Mise à jour le 2023-11-29 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides