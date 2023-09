Automnal Gourmand – « Dégustez l’Ardèche » 12 bis place Seignobos Lamastre, 7 octobre 2023, Lamastre.

Lamastre,Ardèche

La Maison Mougey vous propose une dégustation de charcuteries accompagnée d’une traditionnelle baguette Ardéchoise de la boulangerie le Pain d’Antan..

2023-10-07 11:00:00 fin : 2023-10-07 12:00:00. .

12 bis place Seignobos

Lamastre 07270 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes



Maison Mougey offers a tasting of charcuterie accompanied by a traditional Ardéchoise baguette from the Pain d’Antan bakery.

La Maison Mougey propone una degustación de charcutería acompañada de una baguette tradicional ardéchoise de la panadería Pain d’Antan.

Das Haus Mougey bietet Ihnen eine Kostprobe von Wurstwaren, begleitet von einem traditionellen Baguette Ardéchoise aus der Bäckerei le Pain d’Antan.

