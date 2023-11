Les aventures de Monsieur Ficelle – Séance de dédicace 12 Avenue Saint-Jean Casseneuil, 25 novembre 2023, Casseneuil.

Casseneuil,Lot-et-Garonne

Dédicace en présence des auteurs Christine Mourgues et Alain Leclerc..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 . .

12 Avenue Saint-Jean Médiathèque de Casseneuil

Casseneuil 47440 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Book signing with authors Christine Mourgues and Alain Leclerc.

Firma de libros con los autores Christine Mourgues y Alain Leclerc.

Signierstunde in Anwesenheit der Autoren Christine Mourgues und Alain Leclerc.

