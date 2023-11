Lettres du Monde : Rencontre – Lecture en hommage à Walker Hamilton 12 Avenue Saint-Jean Casseneuil, 23 novembre 2023, Casseneuil.

Casseneuil,Lot-et-Garonne

Rencontre lecture en hommage à Walker Hamilton, romancier écossais auteur du roman « Tous les petits animaux » paru en 1968.

Lecture par le comédien Alexandre Cardin, en présence de David Vincent, éditeur..

2023-11-23 fin : 2023-11-23 . EUR.

12 Avenue Saint-Jean Médiatèque

Casseneuil 47440 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Rencontre lecture in tribute to Walker Hamilton, Scottish novelist and author of « Tous les petits animaux », published in 1968.

Reading by actor Alexandre Cardin, in the presence of publisher David Vincent.

Lectura en homenaje a Walker Hamilton, novelista escocés que escribió « Tous les petits animaux » en 1968.

Lectura a cargo del actor Alexandre Cardin, en presencia del editor David Vincent.

Lesung zu Ehren des schottischen Schriftstellers Walker Hamilton, Autor des 1968 erschienenen Romans « Tous les petits animaux » (Alle kleinen Tiere).

Lesung durch den Schauspieler Alexandre Cardin, in Anwesenheit des Verlegers David Vincent.

Mise à jour le 2023-11-14 par OT du Grand Villeneuvois – CDT47