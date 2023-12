Gospel 12 Avenue Pierre Bérégovoy Bourges Catégories d’Évènement: Bourges

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-28 17:00:00

fin : 2024-01-28 La chorale l’Accroche Choeur accueille la chanteuse Joniece Jamison pour un concert de gospel..

Venez assister au concert de gospel de Janiece Jamison à l’église Sainte Barbe. Accompagnée de la chorale Accroche Choeur, laissez vous portez par ces voix le temps d’une après-midi. EUR.

12 Avenue Pierre Bérégovoy

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire

