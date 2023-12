Audition publique des élèves de l’école de musique du Dorat 12 Avenue Lucien Lioret Le Dorat, 20 décembre 2023, Le Dorat.

Le Dorat Haute-Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-20 18:00:00

fin : 2023-12-20

Venez soutenir et encourager les élèves de l’école de musique..

12 Avenue Lucien Lioret Salle du Mas de l’Arche

Le Dorat 87210 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-08 par OT Pays du Haut Limousin