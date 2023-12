Conférence de l’Université du Temps Libre : Camille Claudel, le génie brisé 12 avenue Ithurralde Saint-Jean-de-Luz, 2 avril 2024 15:00, Saint-Jean-de-Luz.

Saint-Jean-de-Luz,Pyrénées-Atlantiques

Camille Claudel, le génie brisé.

Conférence par Francine Bunel, historienne de l’Art Moderne..

2024-04-02 fin : 2024-04-02 . EUR.

12 avenue Ithurralde Villa Ducontenia

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Camille Claudel, the broken genius.

Lecture by Francine Bunel, historian of Modern Art.

Camille Claudel, el genio roto.

Conferencia de Francine Bunel, historiadora del Arte Moderno.

Camille Claudel, das gebrochene Genie.

Vortrag von Francine Bunel, Historikerin für moderne Kunst.

Mise à jour le 2023-12-05 par Office de Tourisme Pays Basque