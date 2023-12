Conférence de l’Université du Temps Libre : La Vexillologie : dans les plis des drapeaux, l’histoire humaine 12 avenue Ithurralde Saint-Jean-de-Luz, 26 mars 2024 15:00, Saint-Jean-de-Luz.

Saint-Jean-de-Luz,Pyrénées-Atlantiques

La Vexillologie : dans les plis des drapeaux, l’histoire humaine.

Conférence par Patrice de La Condamine, docteur en histoire contemporaine..

2024-03-26 fin : 2024-03-26 . EUR.

12 avenue Ithurralde Villa Ducontenia

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Vexillology: human history in the folds of flags.

Lecture by Patrice de La Condamine, PhD in contemporary history.

Vexilología: la historia de la humanidad en los pliegues de las banderas.

Conferencia de Patrice de La Condamine, Doctor en Historia Contemporánea.

Die Vexillologie: In den Falten der Flaggen die menschliche Geschichte.

Vortrag von Patrice de La Condamine, Doktor der Zeitgeschichte.

Mise à jour le 2023-12-05 par Office de Tourisme Pays Basque