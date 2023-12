Conférence de l’Université du Temps Libre : Le naufrage du paquebot Afrique 12 avenue Ithurralde Saint-Jean-de-Luz, 5 mars 2024 15:00, Saint-Jean-de-Luz.

Saint-Jean-de-Luz,Pyrénées-Atlantiques

Le naufrage du paquebot Afrique.

Conférence par Luc Corlouër, historien, conférencier, écrivain, lauréat de plusieurs prix littéraires..

2024-03-05 fin : 2024-03-05 . EUR.

12 avenue Ithurralde Villa Ducontenia

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The sinking of the liner Afrique.

Lecture by Luc Corlouër, historian, lecturer, writer and winner of several literary awards.

El hundimiento del transatlántico Afrique.

Conferencia de Luc Corlouër, historiador, conferenciante, escritor y ganador de varios premios literarios.

Der Untergang des Passagierschiffs Afrique.

Vortrag von Luc Corlouër, Historiker, Redner, Schriftsteller und mehrfacher Literaturpreisträger.

Mise à jour le 2023-12-05 par Office de Tourisme Pays Basque