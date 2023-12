Conférence de l’Université du Temps Libre : Clint Eastwood – une histoire américaine écrite au colt 12 avenue Ithurralde Saint-Jean-de-Luz, 27 février 2024 15:00, Saint-Jean-de-Luz.

Saint-Jean-de-Luz,Pyrénées-Atlantiques

Clint Eastwood – une histoire américaine écrite au colt.

Conférence par Hervé Tourneur, intervenant et formateur, spécialiste du cinéma..

2024-02-27 fin : 2024-02-27 . EUR.

12 avenue Ithurralde Villa Ducontenia

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Clint Eastwood – an American story written with a Colt.

Lecture by Hervé Tourneur, lecturer and trainer, cinema specialist.

Clint Eastwood: una historia americana escrita con un Colt.

Conferencia de Hervé Tourneur, conferenciante y formador, especialista en cine.

Clint Eastwood – eine amerikanische Geschichte, geschrieben mit dem Colt.

Vortrag von Hervé Tourneur, Referent und Ausbilder, Filmwissenschaftler.

Mise à jour le 2023-12-05 par Office de Tourisme Pays Basque