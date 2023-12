Conférence de l’Université du Temps Libre : La création des musées : une invention française ? 12 avenue Ithurralde Saint-Jean-de-Luz, 6 février 2024 15:00, Saint-Jean-de-Luz.

Saint-Jean-de-Luz,Pyrénées-Atlantiques

La création des musées : une invention française ?

Conférence par Marie Clarac, directrice de musée, Bayonne..

2024-02-06 fin : 2024-02-06 . EUR.

12 avenue Ithurralde Villa Ducontenia

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The creation of museums: a French invention?

Lecture by Marie Clarac, museum director, Bayonne.

La creación de museos: ¿una invención francesa?

Conferencia de Marie Clarac, directora del museo de Bayona.

Die Gründung von Museen: eine französische Erfindung?

Vortrag von Marie Clarac, Museumsdirektorin, Bayonne.

Mise à jour le 2023-12-05 par Office de Tourisme Pays Basque