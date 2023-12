Conférence de l’Université du Temps Libre : L’Héritage Archéologique et Culturel de l’Empire Inca 12 avenue Ithurralde Saint-Jean-de-Luz, 23 janvier 2024 15:00, Saint-Jean-de-Luz.

Saint-Jean-de-Luz,Pyrénées-Atlantiques

L’Héritage Archéologique et Culturel de l’Empire Inca

Conférence par Jean-Paul Lamarque, historien, conférencier..

2024-01-23

12 avenue Ithurralde Villa Ducontenia

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The Archaeological and Cultural Heritage of the Inca Empire

Lecture by Jean-Paul Lamarque, historian and lecturer.

El patrimonio arqueológico y cultural del Imperio Inca

Conferencia de Jean-Paul Lamarque, historiador y conferenciante.

Das archäologische und kulturelle Erbe des Inka-Imperiums

Vortrag von Jean-Paul Lamarque, Historiker, Referent.

