Conférence de l’Université du Temps Libre : Noëls en Pays Basque : Olentzero, de Pamplona à Lesaka 12 avenue Ithurralde Saint-Jean-de-Luz, 16 janvier 2024 15:00, Saint-Jean-de-Luz.

Saint-Jean-de-Luz,Pyrénées-Atlantiques

Noëls en Pays Basque : Olentzero, de Pamplona à Lesaka

Conférence par Benat Zintzo-Garmendia, géographe, Docteur en Histoire du Pays Basque..

2024-01-16

12 avenue Ithurralde Villa Ducontenia

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Christmas in the Basque Country: Olentzero, from Pamplona to Lesaka

Lecture by Benat Zintzo-Garmendia, geographer and Doctor of History of the Basque Country.

Navidad en el País Vasco: Olentzero, de Pamplona a Lesaka

Conferencia de Benat Zintzo-Garmendia, geógrafo y Doctor en Historia del País Vasco.

Weihnachten im Baskenland: Olentzero, von Pamplona bis Lesaka

Vortrag von Benat Zintzo-Garmendia, Geograf, Doktor der Geschichte des Baskenlandes.

