Conférence de l’Université du Temps Libre : La transition écologique en Afrique : à quel prix ? 12 avenue Ithurralde Saint-Jean-de-Luz, 9 janvier 2024 15:00, Saint-Jean-de-Luz.

Saint-Jean-de-Luz,Pyrénées-Atlantiques

La transition écologique en Afrique : à quel prix ?

Conférence par Christian Bouquet, professeur émérite de géographie à l’université de Bordeaux..

2024-01-09 fin : 2024-01-09 . EUR.

12 avenue Ithurralde Villa Ducontenia

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Ecological transition in Africa: at what price?

Lecture by Christian Bouquet, Professor Emeritus of Geography at Bordeaux University.

La transición ecológica en África: ¿a qué precio?

Conferencia de Christian Bouquet, catedrático emérito de Geografía de la Universidad de Burdeos.

Der ökologische Wandel in Afrika: Zu welchem Preis?

Vortrag von Christian Bouquet, emeritierter Professor für Geographie an der Universität Bordeaux.

Mise à jour le 2023-12-05 par Office de Tourisme Pays Basque