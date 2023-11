Conférence « Edmond Rostand et les peintres du Pays Basque » organisée par le Lions Club Infante St-Jean-de-Luz-Ciboure au profit des enfants porteurs de handicap 12 avenue Ithurralde Saint-Jean-de-Luz, 7 décembre 2023, Saint-Jean-de-Luz.

Saint-Jean-de-Luz,Pyrénées-Atlantiques

Conférence Edmond Rostand et les peintres du Pays Basque par Maitena Horiot-Ortega, historienne de l’art, diplômée de l’école du Louvre, responsable du centre de Documentation du Musée Bonnat-Helleu à Bayonne.

« Telle une cabane d’enfant ou un théâtre, la villa Arnaga à Cambo-les-Bains est le fruit de l’imagination féconde du dramaturge Edmond Rostand (1868-1918). L’univers de ses rêves, » poème de pierre et de verdure », pour reprendre les mots de son commanditaire, a été en partie décoré par des peintres originaires de la région, qui contribueront à sa renommée. Certains d’entre eux, comme Hélène Dufau, Eugène Pascau, ou encore Henri Caro-Delvaille deviendront les témoins privilégiés de la vie intime des Rostand et de leur entourage. Entrez et venez découvrir leurs œuvres, ou s’entrelacent peinture, littérature et arts du spectacle. ».

12 avenue Ithurralde Villa Ducontenia

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Lecture on Edmond Rostand and the painters of the Basque Country by Maitena Horiot-Ortega, art historian, graduate of the Ecole du Louvre, in charge of the Documentation Center at the Musée Bonnat-Helleu in Bayonne.

« Like a child’s hut or a theater, the Villa Arnaga in Cambo-les-Bains is the fruit of the fertile imagination of playwright Edmond Rostand (1868-1918). The world of his dreams, « a poem of stone and greenery », in the words of its patron, was partly decorated by local painters, who contributed to its renown. Some of them, such as Hélène Dufau, Eugène Pascau and Henri Caro-Delvaille, became privileged witnesses to the intimate lives of the Rostands and their entourage. Come and discover their works, where painting, literature and the performing arts are intertwined. »

Conferencia sobre Edmond Rostand y los pintores del País Vasco a cargo de Maitena Horiot-Ortega, historiadora del arte y diplomada de la Escuela del Louvre, responsable del Centro de Documentación del Museo Bonnat-Helleu de Bayona.

« Como una cabaña infantil o un teatro, la Villa Arnaga de Cambo-les-Bains fue fruto de la fértil imaginación del dramaturgo Edmond Rostand (1868-1918). El mundo de sus sueños, un « poema de piedra y verdor », en palabras de su mecenas, fue decorado en parte por pintores de la región, que contribuyeron a su renombre. Algunos de ellos, como Hélène Dufau, Eugène Pascau y Henri Caro-Delvaille, se convirtieron en testigos privilegiados de la vida íntima de los Rostands y su entorno. Entre y descubra sus obras, que combinan pintura, literatura y artes escénicas

Vortrag Edmond Rostand und die Maler des Baskenlandes von Maitena Horiot-Ortega, Kunsthistorikerin, Absolventin der Ecole du Louvre, Leiterin des Dokumentationszentrums des Bonnat-Helleu-Museums in Bayonne.

« Wie ein Kinderhäuschen oder ein Theater ist die Villa Arnaga in Cambo-les-Bains das Ergebnis der fruchtbaren Fantasie des Dramatikers Edmond Rostand (1868-1918). Die Welt seiner Träume, ein « Gedicht aus Stein und Grün », wie sein Auftraggeber es nannte, wurde zum Teil von Malern aus der Region dekoriert, die zu seinem Ruhm beitrugen. Einige von ihnen, wie Hélène Dufau, Eugène Pascau oder Henri Caro-Delvaille, wurden zu privilegierten Zeugen des intimen Lebens der Rostands und ihres Umfeldes. Treten Sie ein und entdecken Sie ihre Werke, in denen Malerei, Literatur und darstellende Künste miteinander verwoben sind. »

