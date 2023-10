Conférence de l’Université du Temps Libre : Les Mondialisations : entre doux commerce et choc des empires 12 avenue Ithurralde Saint-Jean-de-Luz, 5 décembre 2023, Saint-Jean-de-Luz.

Saint-Jean-de-Luz,Pyrénées-Atlantiques

Les Mondialisations : entre doux commerce et choc des empires

Henri Régnault Economiste..

2023-12-05 fin : 2023-12-05 . EUR.

12 avenue Ithurralde Villa Ducontenia

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Globalization: between soft trade and the clash of empires

Henri Régnault Economist.

Globalización: entre el comercio blando y el choque de imperios

Henri Régnault Economista.

Globalisierungen: zwischen sanftem Handel und dem Zusammenprall der Imperien

Henri Régnault Wirtschaftswissenschaftler.

Mise à jour le 2023-09-29 par Office de Tourisme Pays Basque