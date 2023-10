Conférence de l’Université du Temps Libre : Sur la route du CID où la légende se mêle à l’Histoire 12 avenue Ithurralde Saint-Jean-de-Luz, 14 novembre 2023, Saint-Jean-de-Luz.

Saint-Jean-de-Luz,Pyrénées-Atlantiques

Sur la route du CID où la légende se mêle à l’Histoire

Jean-Paul Lamarque Historien, Conférencier..

2023-11-14 fin : 2023-11-14 . EUR.

12 avenue Ithurralde Villa Ducontenia

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-09-29 par Office de Tourisme Pays Basque