Conférence de l’Université du Temps Libre : Le Pottok, petit cheval du Pays-Basque 12 avenue Ithurralde Saint-Jean-de-Luz, 24 octobre 2023, Saint-Jean-de-Luz.

Saint-Jean-de-Luz,Pyrénées-Atlantiques

Le Pottok, petit cheval du Pays-Basque

Dominique Perret, Notaire, Eleveur, ex-Président de l’Association Nationale du pottok..

2023-10-24 fin : 2023-10-24 . EUR.

12 avenue Ithurralde Villa Ducontenia

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The Pottok, small horse of the Basque Country

Dominique Perret, Notary, Breeder, former President of the National Pottok Association.

El Pottok, un pequeño caballo del País Vasco

Dominique Perret, Notario, Criador, ex Presidente de la Asociación Nacional de Pottok.

Der Pottok, ein kleines Pferd aus den Niederlanden

Dominique Perret, Notar, Züchter, ehemaliger Vorsitzender des Nationalen Verbands des Pottok.

Mise à jour le 2023-09-29 par Office de Tourisme Pays Basque