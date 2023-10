Conférence de l’Université du Temps Libre : Suzanne Valadon artiste montmartroise autodidacte 12 avenue Ithurralde Saint-Jean-de-Luz Catégories d’Évènement: Pyrénées-Atlantiques

Saint-Jean-de-Luz Conférence de l’Université du Temps Libre : Suzanne Valadon artiste montmartroise autodidacte 12 avenue Ithurralde Saint-Jean-de-Luz, 10 octobre 2023, Saint-Jean-de-Luz. Saint-Jean-de-Luz,Pyrénées-Atlantiques Suzanne Valadon artiste montmartroise autodidacte

Jean-Marie Aynaud, ancien Dr de recherches à l’INRA..

2023-10-10 fin : 2023-10-10 . EUR.

12 avenue Ithurralde Villa Ducontenia

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Suzanne Valadon, self-taught Montmartre artist

Jean-Marie Aynaud, former research doctor at INRA. Suzanne Valadon, artista autodidacta de Montmartre

Jean-Marie Aynaud, antiguo médico investigador del INRA. Suzanne Valadon Künstlerin aus Montmartre, Autodidaktin

Jean-Marie Aynaud, ehemaliger Dr. der Forschung am INRA. Mise à jour le 2023-09-29 par Office de Tourisme Pays Basque Détails Catégories d’Évènement: Pyrénées-Atlantiques, Saint-Jean-de-Luz Autres Lieu 12 avenue Ithurralde Adresse 12 avenue Ithurralde Villa Ducontenia Ville Saint-Jean-de-Luz Departement Pyrénées-Atlantiques Lieu Ville 12 avenue Ithurralde Saint-Jean-de-Luz latitude longitude 43.3911636;-1.6551985

12 avenue Ithurralde Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-jean-de-luz/