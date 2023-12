Étranges lectures – By the rivers of Babylon 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux, 26 mars 2024, Périgueux.

Périgueux Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-26 18:30:00

fin : 2024-03-26

Lectures, Rencontres d’auteurs

By the rivers of Babylon – KEI MILLER

« « Car voici la vérité : chaque jour contient bien plus que la somme de ses heures, de ses minutes, de ses secondes. De fait, il ne serait pas exagéré de dire que chaque jour contient en son sein toute l’histoire. »

Augustown, quartier pauvre de Kingston. En cet après-midi d’avril 1982, Kaia rentre de l’école. Sa grand-mère l’attend, assise sur la véranda. Ma Taffy n’y voit plus mais elle sait reconnaître l’odeur entêtante de la calamité. On a coupé les dreadlocks de Kaia – sacrilège absolu chez les rastafari, qui se règle par le feu et le sang.

Bercée par le chanvre et tout l’amour qu’elle a dans le coeur, Ma Taffy raconte alors à Kaia sa plus belle histoire et la fierté de son peuple : l’ascension d’Alexander Bedward, le Prêcheur volant… »

Lecture par Émilie Esquerré.

EUR.

12 Avenue Georges Pompidou Médiathèque, Amphithéâtre Jean Moulin

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-23 par OT Communal de Périgueux