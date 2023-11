Conférence – Histoire originale, le patrimoine étonnant ! 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux Catégories d’Évènement: Dordogne

Périgueux Conférence – Histoire originale, le patrimoine étonnant ! 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux, 24 novembre 2023, Périgueux. Périgueux,Dordogne Éditer la cuisine en Périgord Rdv : Espace Littératures.

2023-11-24 fin : 2023-11-24 . EUR.

12 Avenue Georges Pompidou Médiathèque Pierre Fanlac

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Publishing Périgord cuisine Rdv : Espace Littératures La cocina del Périgord Cita: Espace Littératures Die Küche im Périgord bearbeiten Rdv: Espace Littératures Mise à jour le 2023-11-10 par OT Communal de Périgueux Détails Catégories d’Évènement: Dordogne, Périgueux Autres Lieu 12 Avenue Georges Pompidou Adresse 12 Avenue Georges Pompidou Médiathèque Pierre Fanlac Ville Périgueux Departement Dordogne Lieu Ville 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux latitude longitude 45.18861;0.72332

12 Avenue Georges Pompidou Périgueux Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/perigueux/