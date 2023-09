Exposition – Divergente 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux, 9 octobre 2023, Périgueux.

Périgueux,Dordogne

À l’occasion de la semaine de sensibilisation à l’autisme et à la neurodiversité « Rencontres Divergentes », l’association Les Univers Singuliers (Périgueux) vous invite à découvrir la créativité de ses adhérents à travers une exposition rassemblant dessins, peintures, textes et objets révélant la sensibilité et la diversité d’adultes autistes.

Venez rencontrer l’association, qui vous accueillera tout au long de la semaine afin d’échanger, répondre à vos questions et ouvrir votre regard sur l’autisme et la neurodiversité.

L’événement se tiendra du 9 au 13 octobre 2023 aux horaires de la Médiathèque Pierre Fanlac à Périgueux. En espérant avoir le plaisir de vous compter parmi nous lors de ce moment de partage et de découverte !.

2023-10-09 fin : 2023-10-13 . EUR.

12 Avenue Georges Pompidou Médiathèque Pierre Fanlac

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



As part of the « Rencontres Divergentes » autism and neurodiversity awareness week, the association Les Univers Singuliers (Périgueux) invites you to discover the creativity of its members through an exhibition of drawings, paintings, texts and objects revealing the sensitivity and diversity of autistic adults.

Come and meet the association, which will welcome you throughout the week to exchange ideas, answer your questions and open your eyes to autism and neurodiversity.

The event will take place from October 9 to 13, 2023, at the Médiathèque Pierre Fanlac in Périgueux. We look forward to seeing you at the event!

En el marco de la semana « Rencontres Divergentes » de sensibilización sobre el autismo y la neurodiversidad, la asociación Les Univers Singuliers (Périgueux) le invita a descubrir la creatividad de sus miembros a través de una exposición de dibujos, pinturas, textos y objetos que revelan la sensibilidad y la diversidad de los adultos autistas.

Venga a conocer la asociación, que le acogerá durante toda la semana para intercambiar ideas, responder a sus preguntas y abrirle los ojos al autismo y la neurodiversidad.

La manifestación tendrá lugar del 9 al 13 de octubre de 2023 en la Médiathèque Pierre Fanlac de Périgueux. ¡Esperamos verle en el evento!

Anlässlich der Woche der Sensibilisierung für Autismus und Neurodiversität « Rencontres Divergentes » lädt der Verein Les Univers Singuliers (Périgueux) Sie ein, die Kreativität seiner Mitglieder zu entdecken. Die Ausstellung umfasst Zeichnungen, Gemälde, Texte und Objekte, die die Sensibilität und Vielfalt von Erwachsenen mit Autismus zeigen.

Treffen Sie den Verein, der Sie die ganze Woche über empfängt, um sich mit Ihnen auszutauschen, Ihre Fragen zu beantworten und Ihren Blick auf Autismus und Neurodiversität zu öffnen.

Die Veranstaltung findet vom 9. bis 13. Oktober 2023 zu den Öffnungszeiten der Mediathek Pierre Fanlac in Périgueux statt. In der Hoffnung, Sie bei diesem Moment des Austauschs und der Entdeckung unter uns begrüßen zu dürfen!

