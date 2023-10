Exposition – Les 80 ans des éditions Pierre Fanlac 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux, 3 octobre 2023, Périgueux.

Périgueux,Dordogne

Depuis 2013, la médiathèque de Périgueux porte le nom de Pierre Fanlac, en hommage à cet auteur, imprimeur, éditeur et résistant. Une exposition unique à travers de photographies, documents, textes inédits et éditions originales..

2023-10-03 fin : 2023-12-22 . EUR.

12 Avenue Georges Pompidou

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Since 2013, the Périgueux media library has been named after Pierre Fanlac, in tribute to this author, printer, publisher and Resistance fighter. A unique exhibition featuring photographs, documents, unpublished texts and original editions.

Desde 2013, la mediateca de Périgueux lleva el nombre de Pierre Fanlac, en homenaje a este autor, impresor, editor y miembro de la Resistencia. Una exposición única con fotografías, documentos, textos inéditos y primeras ediciones.

Seit 2013 trägt die Mediathek in Périgueux den Namen Pierre Fanlac, zu Ehren dieses Autors, Druckers, Verlegers und Widerstandskämpfers. Eine einzigartige Ausstellung mit Fotografien, Dokumenten, unveröffentlichten Texten und Originalausgaben.

Mise à jour le 2023-10-02 par OT Communal de Périgueux