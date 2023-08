Journées Européennes du Patrimoine – Découverte du fonds patrimonial, autour de l’acquisition récente d’un manuscrit de Léon Bloy 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux, 16 septembre 2023, Périgueux.

Périgueux,Dordogne

En parrallèle d’une exposition, proposant une nouvelle découverte des documents de Léon Bloy ou en lien avec cet écrivain périgourdin conservés dans son fonds, la médiathèque Pierre Fanlac propose, dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, une visite en deux temps :

– Présentation du fonds et mise en valeur de l’acquisition en 2022 d’un manuscrit original de Léon Bloy.

– Présentation exceptionnelle du magasin patrimonial.

Le thème « patrimoine vivant » des Journées européennes du patrimoine 2023 est l’occasion de valoriser le travail de conservation mené par les équipes de la médiathèque Pierre Fanlac, qui œuvrent à enrichir et à conserver le fonds patrimonial de la bibliothèque.

Entrée libre. Se présenter à la médiathèque 10 minutes avant les horaires de programmation des visites. Durée de la visite : 1h..

2023-09-16 fin : 2023-09-16 11:30:00. EUR.

12 Avenue Georges Pompidou Médiathèque Pierre Fanlac

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



As part of the European Heritage Days, the Pierre Fanlac media library is offering a two-part tour of its collection of documents by Léon Bloy or related to this Périgord writer, in parallel with an exhibition:

– Presentation of the collection, highlighting the acquisition in 2022 of an original manuscript by Léon Bloy.

– Special presentation of the heritage store.

The « living heritage » theme of the 2023 European Heritage Days is an opportunity to highlight the conservation work carried out by the teams at the Pierre Fanlac multimedia library, who work to enrich and preserve the library’s heritage collection.

Free admission. Please arrive at the media library 10 minutes before the scheduled visit times. Length of visit: 1 hour.

Paralelamente a una exposición que propone un nuevo descubrimiento de documentos de Léon Bloy o relacionados con este escritor del Périgord conservados en sus fondos, la mediateca Pierre Fanlac propone una visita en dos partes en el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio:

– Presentación de la colección y puesta en valor de la adquisición en 2022 de un manuscrito original de Léon Bloy.

– Presentación excepcional de la tienda del patrimonio.

El tema « patrimonio vivo » de las Jornadas Europeas del Patrimonio 2023 es una oportunidad para poner de relieve el trabajo de conservación realizado por los equipos de la mediateca Pierre Fanlac, que trabajan para enriquecer y conservar la colección patrimonial de la biblioteca.

Entrada gratuita. Se ruega llegar a la mediateca 10 minutos antes de la hora de visita prevista. Duración de la visita: 1 hora.

Die Mediathek Pierre Fanlac bietet parallel zu einer Ausstellung, die eine neue Entdeckung der in ihrem Bestand befindlichen Dokumente von Léon Bloy oder in Verbindung mit diesem Schriftsteller aus dem Perigord vorschlägt, im Rahmen der Europäischen Tage des Kulturerbes eine Besichtigung in zwei Etappen an:

– Vorstellung des Bestands und Hervorhebung des Erwerbs eines Originalmanuskripts von Léon Bloy im Jahr 2022.

– Außergewöhnliche Präsentation des Patrimonialmagazins.

Das Thema « Lebendiges Kulturerbe » der Europäischen Tage des Denkmals 2023 bietet die Gelegenheit, die konservatorische Arbeit der Mitarbeiter der Mediathek Pierre Fanlac zu würdigen, die sich für die Bereicherung und Erhaltung des Kulturerbebestands der Bibliothek einsetzen.

Der Eintritt ist frei. Bitte melden Sie sich 10 Minuten vor der geplanten Besuchszeit in der Mediathek. Dauer des Besuchs: 1 Stunde.

Mise à jour le 2023-08-23 par OT Communal de Périgueux