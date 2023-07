« Raconter Mimos » 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux, 6 juillet 2023, Périgueux.

Périgueux,Dordogne

Jeudi 6 Juillet

« Raconter Mimos »

Ariane Martinez, maîtresse de conférence en études théâtrales à l’Université de Lille, ouvrira cette journée par une conférence éclairante sur 40 ans de programmation, à partir d’entretiens exclusifs avec les directeurs.rices depuis 1983.

Danielle Bu reviendra sur le rôle essentiel de Peter Bu, directeur de Mimos de 1987 à 2002.

Quant aux filles de Marcel Marceau, Aurélia et Camille Marceau, elles présenteront le livre autobiographique de leur père, « Histoire de ma vie », offrant ainsi un témoignage d’un travail d’archives et de filiation.

L’ensemble de la rencontre est orchestré par Agathe Giraud (Docteure en arts du spectacle), Clément Scotto di Clémente (Docteur en littérature comparée) et Géraldine Moreau (commissaire du Parcours Mimos : 40 ans d’histoires).

Pour clore cette journée, une projection du film « L’art du silence » de Mauriziu.

12 Avenue Georges Pompidou

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Thursday, July 6

« Telling Mimos

Ariane Martinez, lecturer in theater studies at the University of Lille, will open the day with an enlightening talk on 40 years of programming, based on exclusive interviews with directors since 1983.

Danielle Bu will return to the essential role of Peter Bu, director of Mimos from 1987 to 2002.

As for Marcel Marceau’s daughters, Aurélia and Camille Marceau, they will present their father’s autobiographical book, « Histoire de ma vie », offering a testimony to a work of archives and filiation.

The entire event is orchestrated by Agathe Giraud (Doctor of Performing Arts), Clément Scotto di Clémente (Doctor of Comparative Literature) and Géraldine Moreau (curator of the Parcours Mimos: 40 ans d?histoires).

The day will close with a screening of Mauriziu’s film « L’art du silence »

Jueves 6 de julio

« Contando Mimos

Ariane Martinez, profesora titular de Estudios Teatrales en la Universidad de Lille, abrirá la jornada con una esclarecedora charla sobre 40 años de programación, basada en entrevistas exclusivas con los directores desde 1983.

Danielle Bu recordará el papel clave desempeñado por Peter Bu, director de Mimos de 1987 a 2002.

En cuanto a las hijas de Marcel Marceau, Aurélia y Camille Marceau, presentarán el libro autobiográfico de su padre, « Histoire de ma vie », testimonio de una obra de archivo y filiación.

Todo el acto está organizado por Agathe Giraud (Doctora en Artes Escénicas), Clément Scotto di Clémente (Doctor en Literatura Comparada) y Géraldine Moreau (Comisaria de la exposición Mimos: 40 años de historias).

La jornada se clausurará con la proyección de la película de Mauriziu « L’art du silence »

Donnerstag, 6. Juli

« Mimos erzählen »

Ariane Martinez, Dozentin für Theaterwissenschaft an der Universität Lille, wird den Tag mit einem aufschlussreichen Vortrag über 40 Jahre Programmgestaltung eröffnen, der auf exklusiven Interviews mit den Direktoren seit 1983 beruht.

Danielle Bu wird auf die wichtige Rolle von Peter Bu eingehen, der von 1987 bis 2002 Direktor des Mimos war.

Die Töchter von Marcel Marceau, Aurelia und Camille Marceau, werden das autobiografische Buch ihres Vaters, « Histoire de ma vie », vorstellen und damit ein Zeugnis der Archivarbeit und der Filiation ablegen.

Die gesamte Veranstaltung wird von Agathe Giraud (Doktorin der darstellenden Künste), Clément Scotto di Clémente (Doktor der vergleichenden Literaturwissenschaft) und Géraldine Moreau (Kuratorin des Parcours Mimos: 40 ans d?histoires) organisiert.

Zum Abschluss des Tages wurde eine Vorführung des Films « L’art du silence » von Mauriziu

