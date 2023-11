Marché de Noël à Galerie des Métiers 12 avenue Garibaldi Limoges, 14 novembre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Vous cherchez des cadeaux artisanaux et originaux pour les fêtes de fin d’année ?

Rendez-vous à la Galerie des Métiers !

Chaque année à la période des fêtes, la Galerie des Métiers ouvre ses portes aux artisans qui ont la possibilité d’exposer et de vendre leurs productions artisanales et artistiques.

Près de 60 exposants sont représentés, il y en a donc pour tous les goûts, de la gourmandise à la poterie, des bijoux aux tricots, des articles en bois aux savons…tout y est !

Ouverture exceptionnelle les Lundis : 4, 11 et 18 décembre..

2023-11-14 fin : 2023-12-04 18:30:00. .

12 avenue Garibaldi Galerie des Métiers

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Looking for original, handcrafted gifts for the festive season?

Visit the Galerie des Métiers!

Every year at the festive season, the Galerie des Métiers opens its doors to artisans, giving them the chance to display and sell their handmade and artistic creations.

Nearly 60 exhibitors are represented, so there’s something for every taste, from gourmet treats to pottery, jewelry to knitwear, wooden items to soaps?you name it!

Exceptional opening on Mondays: December 4, 11 and 18.

¿Busca regalos originales y artesanales para estas fiestas?

¡Visite la Galerie des Métiers!

Todos los años, durante las fiestas, la Galerie des Métiers abre sus puertas a los artesanos para que expongan y vendan sus creaciones artesanales y artísticas.

Cerca de 60 expositores están representados, así que hay para todos los gustos: desde dulces a cerámica, desde joyas a punto, desde objetos de madera a jabones… ¡todo está allí!

Apertura especial los lunes: 4, 11 y 18 de diciembre.

Suchen Sie nach handgefertigten und originellen Geschenken für die Weihnachtszeit?

Besuchen Sie die Galerie des Métiers!

Jedes Jahr zur Weihnachtszeit öffnet die Galerie des Métiers ihre Türen für Kunsthandwerker, die hier ihre handwerklichen und künstlerischen Produkte ausstellen und verkaufen können.

Es sind fast 60 Aussteller vertreten, sodass für jeden Geschmack etwas dabei ist: von Leckereien bis hin zu Töpferwaren, von Schmuck bis hin zu Strickwaren, von Holzartikeln bis hin zu Seifen… alles ist dabei!

Ausnahmsweise montags geöffnet: 4., 11. und 18. Dezember.

Mise à jour le 2023-11-09 par SPL Terres de Limousin