JPIF 2023 : Promenade-mémoire le long de l’avenue de l’Usine 12 Avenue Emile Zola Fumel, 7 octobre 2023, Fumel.

Fumel,Lot-et-Garonne

Organisée par l’association PHP dans le cadre des Journées du patrimoine industriel en fumélois, avec explications et commentaires des panneaux et objets installés..

2023-10-07 fin : 2023-10-07 . EUR.

12 Avenue Emile Zola

Fumel 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Organized by the PHP association as part of the Journées du patrimoine industriel en fumélois, with explanations and comments on the panels and objects installed.

Organizado por la asociación PHP en el marco de las Jornadas del Patrimonio Industrial Fumelois, con explicaciones y comentarios sobre los paneles y objetos expuestos.

Organisiert vom Verein PHP im Rahmen der Tage des Industrieerbes in Fumelois, mit Erklärungen und Kommentaren zu den installierten Schildern und Objekten.

Mise à jour le 2023-09-28 par OT Fumel – Vallée du Lot