REPAS DE LA SOULENQUE 12 Avenue Édouard Bonnafé Murviel-lès-Béziers, 30 septembre 2023, Murviel-lès-Béziers.

Murviel-lès-Béziers,Hérault

La Cave Coopérative Les Coteaux de Rieutort vous propose le Repas de la Soulenque à 11h. Apéritif offert – Charcuterie – Jambon à la broche – Fromage- Tarte aux pommes – Café. Sur réservation. Tarif : 25€ par personne /12€ pour les enfants. Inscription au caveau..

2023-09-30 fin : 2023-09-30 . .

12 Avenue Édouard Bonnafé

Murviel-lès-Béziers 34490 Hérault Occitanie



The Cave Coopérative Les Coteaux de Rieutort invites you to the Soulenque Meal at 11am. Complimentary aperitif – Cold meats – Spit-roasted ham – Cheese – Apple tart – Coffee. Reservations required. Price: 25? per person / 12? for children. Registration at the winery.

La Cave Coopérative Les Coteaux de Rieutort le invita a la Comida Soulenque a las 11h. Aperitivo de cortesía – Embutidos – Jamón asado – Queso – Tarta de manzana – Café. Reserva obligatoria. Precio: 25 euros por persona / 12 euros para niños. Inscripciones en la bodega.

Die Cave Coopérative Les Coteaux de Rieutort bietet Ihnen um 11 Uhr das Soulenque-Essen an. Kostenloser Aperitif – Wurstwaren – Schinken am Spieß – Käse – Apfelkuchen – Kaffee. Nur mit Reservierung. Preis: 25? pro Person / 12? für Kinder. Anmeldung im Weinkeller.

Mise à jour le 2023-09-18 par OT AVANT-MONTS