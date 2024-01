BOU ET LES 3 ZOURS 12 Avenue du Pont Cessenon-sur-Orb, samedi 17 février 2024.

Cessenon-sur-Orb Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 16:00:00

fin : 2024-02-17

Lecture théâtralisée « Bou et les 3 Zours », par la Cie Ayouna Mundi

Tout public à partir de 3 ans

Goûter offert

Johanna Dupuy présente « Bou et les 3 zours », Lecture Théâtralisée à partir de 3 ans, d’après l’album de Elsa Valentin et Ilya Green

C’est une version très originale de Boucle d’Or. L’auteure a envisagé un jeu avec le langage en mélangeant des mots inventés, des mots-valises et des mots étrangers. L’artiste y ajoute la langue des signes.

Entre narration, jeu théâtral et gestuelle, ce spectacle est joyeux et captivant. Un beau moment à vivre en famille !

Par la Cie Ayouna Mundi

12 Avenue du Pont

Cessenon-sur-Orb 34460 Hérault Occitanie jdbprod@gmail.com



