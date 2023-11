UN LOUP BLANC COMME LA NEIGE 12 Avenue du Pont Cessenon-sur-Orb, 13 décembre 2023, Cessenon-sur-Orb.

Cessenon-sur-Orb,Hérault

L’Association Je Dis Bravo présente « Un Loup Blanc Comme la Neige », par la compagnie Zoreilles au Vent

Contes et musique au coeur de l’hiver

Tout public à partir de 6 ans.

2023-12-13 10:30:00 fin : 2023-12-13 . EUR.

12 Avenue du Pont

Cessenon-sur-Orb 34460 Hérault Occitanie



Association Je Dis Bravo presents « Un Loup Blanc Comme la Neige », by the Zoreilles au Vent company

Tales and music in the heart of winter

For all ages 6 and up

La Asociación Je Dis Bravo presenta « Un Loup Blanc Comme la Neige », de la compañía Zoreilles au Vent

Cuentos y música en pleno invierno

Para todos los públicos a partir de 6 años

Der Verein Je Dis Bravo präsentiert « Un Loup Blanc Comme la Neige », von der Kompanie Zoreilles au Vent

Märchen und Musik im Herzen des Winters

Für alle ab 6 Jahren

