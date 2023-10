4 PETITS TOURS ET PUIS S’EN VONT 12 Avenue du Pont Cessenon-sur-Orb, 15 novembre 2023, Cessenon-sur-Orb.

Cessenon-sur-Orb,Hérault

Un voyage fantaisiste et poétique, ponctué de marionnettes, de quelques notes de musique et de chuchotements.

Dans un univers lunaire et monochrome, un personnage se tient là, au centre d’un amas de papier froissé.

Au fil de la représentation un petit monde fantaisiste et à la fois familier se construit et laisse apparaitre par touches délicates le bleu de la mer, le vert des prairies, le jaune.

2023-11-15 09:30:00 fin : 2023-11-15 10:30:00. .

12 Avenue du Pont

Cessenon-sur-Orb 34460 Hérault Occitanie



A whimsical, poetic journey, punctuated by puppets, a few musical notes and whispers.

In a lunar, monochrome universe, a character stands at the center of a pile of crumpled paper.

As the performance progresses, a small, whimsical yet familiar world is created, with delicate touches of sea blue, meadow green and yellow

Un viaje caprichoso y poético salpicado de marionetas, algunas notas musicales y susurros.

En un mundo monocromo y sombrío, un personaje se sitúa en el centro de un montón de papel arrugado.

A lo largo de la representación, se crea un mundo pequeño, caprichoso pero familiar, con delicados toques de azul marino, verde prado, amarillo y blanco

Eine fantasievolle und poetische Reise, die von Marionetten, ein paar Musiknoten und Flüstern unterbrochen wird.

In einer mondähnlichen, monochromen Welt steht eine Figur in der Mitte eines zerknitterten Papierhaufens.

Im Laufe der Aufführung entsteht eine kleine Fantasiewelt, die gleichzeitig vertraut ist und in zarten Pinselstrichen das Blau des Meeres, das Grün der Wiesen, das Gelb und das Blau des Meeres erscheinen lässt

Mise à jour le 2023-10-03 par OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN