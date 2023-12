AU PAYS DE L’OR BLEU : MAITRISER, UTILISER, PRESERVER L’EAU EN LOZERE – ISABELLE DARNAS – CECILE FOCK CHOW THO 12 avenue du Père Coudrin Mende, 4 décembre 2023, Mende.

Mende,Lozère

Le Patrimoine de l’eau en Lozère

Conférence par Isabelle DARNAS et Cécile Fock CHOW THO , chargée de l’inventaire, Conservation départementale du Patrimoine….

2023-12-14 fin : 2023-12-14

12 avenue du Père Coudrin Archives départementales

Mende 48000 Lozère Occitanie



Water heritage in Lozère

Conference by Isabelle DARNAS and Cécile Fock CHOW THO , in charge of the inventory, Conservation départementale du Patrimoine…

El patrimonio del agua en Lozère

Conferencia de Isabelle DARNAS y Cécile Fock CHOW THO , responsables del inventario, Departamento de Conservación del Patrimonio…

Das Erbe des Wassers in der Lozère

Vortrag von Isabelle DARNAS und Cécile Fock CHOW THO , Inventarbeauftragte, Conservation départementale du Patrimoine…

